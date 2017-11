Britene lovfester brexit-dato til 29. mars 2019

NTB utenriks

Datoen og klokkeslettet ble gjort kjent torsdag kveld og er i tråd med tidligere signaler. Det skal skrives inn i et lovforslag som er til behandling i Parlamentet, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Dette blir gjort for å fjerne enhver tvil om hva utmeldingen innebærer, sier brexit-minister David Davis. Målet er at den konkrete datoen skal motvirke det mange briter frykter blir sendrektige forhandlinger om når landet skal forlate EU, opplyser regjeringen.

To år

Statsminister Theresa May utløste formelt EU-traktatens artikkel 50 29. mars i år. Den inneholder en tidsfrist på to år for å forlate unionen. Nå er det altså bekreftet at Storbritannias formelle uttreden skjer nøyaktig to år etter at May startet den formelle utmeldelsesprosessen.

Et flertall av britene stemte i juni 2016 for å melde seg ut av Den europeiske union. Beslutningen er omstridt, og mange er skeptiske til om det er mulig å fullføre forhandlingene – og oppnå et resultat begge sider er fornøyd med – innen døren til EU stenges.

Reversere?

Fra tid til annen dukker det også opp argumentert om å stanse eller reversere den prosessen som nå er i gang. Mens noen mener det er for sent å snu, fastholder andre at britene fortsatt kan ombestemme seg. Artikkel 50 sier ikke noe om hvorvidt utmeldelseserklæringen kan trekkes tilbake, og dermed er det opptil EU-domstolen å avgjøre om dette er mulig, skriver Reuters torsdag.

John Kerr var britisk EU-ambassadør fra 1990 til 1995 og var senere med på å skrive utkastet til den etter hvert mye omtalte klausulen i traktaten. Han til hører dem som mener det fortsatt er mulig for britene å angre.

