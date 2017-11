Syriske styrker rykket inn i siste IS-by

NTB utenriks

– Det er kraftige kamper sør og vest i byen etter at regjeringsstyrker og deres allierte rykket inn og klarte å ta kontroll over deler av byen, opplyser britiskbaserte Syrian Observatory for Human Rights. Også det statlige nyhetsbyrået SANA melder om kraftige kamper i byen.

Albu Kamal ligger nær grensa mot Irak i provinsen Deir al-Zor, hvor det er store oljeforekomster. Syriske regjeringsstyrker og allierte militsgrupper har i flere uker rykket nærmere byen, med støtte fra russiske kampfly. En kilde i en av militsgruppene forteller at den libanesiske Hizbollah-militsen onsdag nådde fram til utkanten av byen.

Siste byområde

– Soldater fra hæren og allierte styrker har fullstendig omringet Daesh-terroristene i Albu Kamal. De har begynt operasjoner for å utradere dem fra byen, meldte SANA før det siste fremstøtet onsdag kveld. Daesh er en av flere forkortelser som brukes om den ytterliggående islamistgruppa som kaller seg Den islamske staten (IS).

Sent på kvelden rykket regjeringsstyrkene inn i byen for å fravriste IS kontrollen over gruppens siste urbane område. IS har gått på en lang rekke nederlag på slagmarken i Syria og Irak det siste året.

Begge sider av grensen

I Syria har USA-støttede opprørere og amerikanske kampfly drevet ekstremistene ut av deres «hovedstad» Raqqa. Syriske regjeringsstyrker og militssoldater gjenerobret byen Deir al-Zor med støtte fra russiske fly.

Parallelt med den syriske offensiven i grenseområdene har irakiske styrker nærmet seg grensen fra den andre siden. Sist uke ble byen al-Qaim gjenerobret fra jihadistene.

(©NTB)