Russiske medier: Putin og Trump møtes fredag 

NTB utenriks

– De holder på å bli enige om tidspunktet for møtet, som skal foregå 10. november, sier Putins rådgiver Jurij Usjakov, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Russiske myndigheter opplyste onsdag at det trolig blir et eget møte mellom Putin og Trump under toppmøtet for APEC-landene i Vietnam.

Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands regjering, sa da at begge presidentene i utgangspunktet har fullt program i Vietnam. Han mente likevel det var høy sannsynlighet for at de kom til å finne tid til et møte.

Syria og Nord-Korea er blant de mest aktuelle temaene for samtalene. Trump har selv sagt at det kan bli aktuelt å diskutere Nord-Korea med Putin.

(©NTB)