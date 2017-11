Pence besøkte overlevende i Texas

NTB utenriks

Pence besøkte Sutherland Springs onsdag, samtidig som tjenestemenn identifiserte ofrene for massakren sist søndag. Blant de drepte var det åtte barn.

På kirketrappen utenfor baptistkirken som ble angrepet, sa en alvorspreget visepresident at det var med tungt hjerte han og kona Karen besøkte byen.

– Troen er sterkere enn ondskapen. Jeg står her som visepresident for å sikre at alle ressursene USA rår over, skal stå til rådighet. Det amerikanske folket står sammen med dere. Vi vil aldri forlate dere.

Pence deltok også på et bønnemøte på den lokale skolens fotballstadion. Dit kom folk flere timer på forhånd og stilte seg i kø for sikkerhetskontrollen.

Flere familier har mistet flere av sine nærmeste. I en familie ble representanter for tre generasjoner drept. Et ufødt barn er også på listen over ofre, i tillegg til sju barn som ble drept på stedet og en sju år gammel jente som døde på sykehus etter angrepet.

Overvåkingsvideo viser hvordan den 26 år gamle gjerningsmannen bevisst drepte kirkegjengere, skriver The New York Times. Han ble senere skutt to ganger av en sivilist og tok deretter sitt eget liv.

