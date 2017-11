NTB utenriks

Mordaunt (44) har fram til nå vært statssekretær med ansvar for funksjonshemmede i arbeids- og pensjonsdepartementet.

I likhet med Patel var Mordaunt blant de konservative politikerne som støttet brexit under folkeavstemningen i fjor sommer.

Priti Patel gikk av onsdag etter å ha innrømmet at hun ikke har vært åpen om at hun har hatt en rekke møter med israelske politikere, blant annet med statsminister Benjamin Netanyahu. Verken May eller utenriksdepartementet var orientert om møtene.

