Katalanske folkevalgte møter i spansk høyesterett

Regionforsamlingens leder Carme Forcadell var en av seks folkevalgte som torsdag møtte i spansk høyesterett, siktet for oppvigleri, underslag og opprør.

Etter høringene skal høyesterettsdommer Pablo Llarena etter planen avgjøre om forebyggende tiltak, deriblant varetektsfengsling, skal iverksettes mens saken etterforskes. Høringene skulle etter planen vært gjennomført for ei uke siden.

Bakgrunnen for sakene er den katalanske regionforsamlingens erklæring om uavhengighet fra Spania. Den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont og fire av hans tidligere ministre flyktet til Belgia etter at sentralregjeringen i Madrid avsatte regionregjeringen i kjølvannet av erklæringen om uavhengighet for Catalonia.

Spania har utlyst arrestordre mot de fem katalanerne og har bedt Belgia om å utlevere dem. En belgisk domstol skal ta stilling til utleveringsbegjæringen 17. november.

2. november ble åtte eksministre varetektsfengslet i en spesialdomstol i Madrid. En niende minister er løslatt mot kausjon.

