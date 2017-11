Flere arabiske land ber sine borgere om å forlate Libanon

NTB utenriks

Ordren om at saudiarabere må forlate Libanon «så fort som mulig», kom i form at en kort melding som ble sendt ut at det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået torsdag.

Også Bahrain og Kuwait ber sine borgere om å forlate Libanon umiddelbart.

– Dette er et føre-var-tiltak mot eventuelle negative hendelser som følge av kunngjøringen lørdag om at statsminister Saad Hariri går av, heter det i en uttalelse fra kuwaitisk UD. En ikke navngitt kilde i utenriksdepartementet i Riyadh begrunner ordren med «situasjonen i Libanon», men vil ikke utdype dette nærmere.

Under et besøk i Saudi-Arabia, men under ellers uklare omstendigheter, kunngjorde Hariri lørdag at han går av. Han har ledet en samlingsregjering som blant annet består at politikere fra den sjiamuslimske og Iran-støttede Hizbollah-bevegelsen.

Torsdag kveld reiste Frankrikes president Emmanuel Macron på et overraskende besøk til Saudi-Arabia for å ha samtaler med landets mektige kronprinsen, Mohammed bin Salman (32).

Over 200 i avhør

Samtidig som Libanon-situasjonen ser ut til å tilspisse seg, opplyser saudiarabiske justismyndigheter at de har pågrepet 201 personer i den store antikorrupsjonsaksjonen som ble i gangsatt i helgen.

Minst 100 milliarder dollar skal ha blitt misbrukt og underslått i løpet av de siste tiårene, en sum som er langt høyere enn hva regjeringen i Riyadh tidligere har operert med. Blant de pågrepne er elleve prinser og 38 personer fra embetsverket og næringslivet, som nå sitter innesperret på flere av landets femstjerners hoteller.

Flere observatører mener at korrupsjonsetterforskningen i realiteten er en utrenskning iverksatt av kronprins Mohammed. Det er kronprinsen selv som leder den nylig opprettede antikorrupsjonskomiteen som etterforsker saken.

Sjokkerte libanesere

Beskjeden om Hariris avgang kom som et sjokk for libaneserne. Hariri har ikke vist seg i Libanon siden, og torsdag ba hans eget parti ham om å komme hjem umiddelbart.

Nyhetsbyrået Reuters siterte samme dag flere kilder i den libanesiske regjeringen som mener at Hariri blir holdt fanget i Saudi-Arabia. En annen kilde som står Hariri nær, sier at det var Saudi-Arabia som ga Hariri ordre om å trekke seg tilbake. I talen kom Hariri med harde utfall mot Hizbollah.

En saudiarabisk minister anklaget mandag regjeringen i Beirut for å ha kommet med en «krigserklæring» mot Saudi-Arabia som følge av «Hizbollahs aggresjon».

Frykten øker for at Saudi-Arabia nå ønsker en mer direkte konfrontasjon med Iran, og at en ny stedfortrederkrig mellom de to regionale stormaktene er på trappene i Libanon etter at de to landene har støttet hver sin part i krigen i Syria.

Blokade av Jemen

Mens forholdet mellom Saudi-Arabia og Libanon blir stadig mer spent, har regimet i Riyadh også innført en total blokade av krigsrammede Jemen, der Saudi-Arabia siden 2015 har bombet områder kontrollert av den Iran-støttede Houthi-militsen.

Blokaden innebærer full stans i nødhjelpsleveransene fra FN og andre hjelpeorganisasjoner, som 17 millioner av Jemens innbyggere nå er avhengig av.

Torsdag advarte FNs nødhjelpssjef og over 20 hjelpeorganisasjoner, blant dem Flyktninghjelpen, Redd Barna og CARE, om at millioner kan komme til å sulte i hjel hvis blokaden opprettholdes.

– Det kommer til å bli den verste sultkatastrofen verden har sett på mange tiår, med flere millioner ofre, advarer FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock.

