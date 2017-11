FN frykter sultkatastrofe i Jemen

NTB utenriks

– Det kommer ikke til å bli som sultkrisen i Sør-Sudan tidligere i år, der titusener ble berørt. Det kommer ikke til å bli som sultkatastrofen som kostet 250.000 livet i Somalia i 2011, sier Mark Lowcock. Briten har ansvar for FNs humanitære innsats og for å koordinere nødhjelpsarbeidet i verdensorganisasjonen.

– Det kommer til å bli den verste sultkatastrofen verden har sett på mange tiår, med flere millioner ofre, advarer Lowcock. Han sier det er umulig å si hvor lang tid det vil ta før hungersnøden slår inn dersom hjelpesendinger ikke slipper inn i landet og når folket.

Forsyninger

FN har for tiden 91.000 tonn med forsyninger i Jemen. Disse ressursene brukes på den som er i mest prekær nød, men det er begrenset hvor lenge forsyningene vil vare, sier talsmannen til generalsekretær António Guterres.

17 millioner mennesker er uten sikker matforsyning i landet, som ble rammet av verdens raskest voksende koleraepidemi tidigere i år.

Stengte havner

I et lukket møte onsdag uttrykte medlemmer av FNs sikkerhetsråd bekymring for «den alvorlige humanitære situasjonen» i Jemen og understreket at «det er viktig å holde alle landets havner og flyplasser i drift», opplyser rådets leder, Sebastiano Cardi.

Blokaden av Jemen har ført til at det nasjonale flyselskapet har innstilt alle flyginger til Aden og Seiyun, de to havnene som fortsatt er i drift. Stengingen av landets øvrige havner har ført til at Jemen er ytterligere isolert. Den væpnede konflikten gjør at flyplassen i Sana'a har vært stengt for kommersiell trafikk siden august i fjor.

