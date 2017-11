FN frykter millioner vil sulte i hjel i Jemen på grunn av blokade

NTB utenriks

Blant organisasjonene er Redd Barna, Oxfam, CARE, Islamic Relief og Flyktninghjelpen.

Alle ber om at Saudi-Arabia og de andre landene i den sunnimuslimske koalisjonen umiddelbart åpner luftrommet og farvannene utenfor Jemen slik at forsyninger kan ankomme landets havner og flyplasser. Det anslås at bortimot 20 millioner av Jemens innbyggere er avhengig av hjelp utenfra.

– Det kommer ikke til å bli som sultkrisen i Sør-Sudan tidligere i år, der titusener ble berørt. Det kommer ikke til å bli som sultkatastrofen som kostet 250.000 livet i Somalia i 2011, sier FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock.

– Det kommer til å bli den verste sultkatastrofen verden har sett på mange tiår, med flere millioner ofre, advarer briten, som har ansvar for å koordinere FNs nødhjelpsarbeid.

Ifølge Lowcock er det umulig å si hvor lang tid det vil ta før hungersnøden slår inn dersom hjelpesendinger ikke slipper inn i landet. Hjelpeorganisasjonene mener imidlertid at de ikke har en eneste time å miste, og at de straks må få mulighet til å bringe inn hjelp til det krigsrammede landet.

Forsyninger

FN har for tiden 91.000 tonn med forsyninger i Jemen. Om seks uker er det ventet at matlagrene vil være tomme, og vaksinene vil kun vare en måned.

17 millioner mennesker er uten sikker matforsyning i landet, blant dem er det 7 millioner som opplever en sultlignende situasjon, ifølge hjelpeorganisasjonene.

Tidligere i år ble Jemen rammet av verdens raskest voksende koleraepidemi.

– Hvis jeg skal sammenligne Jemen med et menneske, så vil jeg si at dette mennesket er svært sykt, svært svekket og at det får intravenøs næring. Så hvis du vil holde pasienten i live, må den intravenøse næringen komme i gang så fort som mulig, sier Robert Mardini, regional direktør for Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

Hjelpeorganisasjonene ber nå den saudiledede koalisjonen om et svar på hvordan de skal få hjelpen inn i Jemen.

– Matforsyninger og medisinsk hjelp som ankommer via Jemens havner, holder millioner av barn i live. Hvis det blir full stopp, selv bare i en uke, vil resultatet være katastrofe. Dette er et mareritt-scenario, og barn vil følgelig dø, sier Tamer Kirolos, Redd Barnas landdirektør i Jemen.

Uro i Sikkerhetsrådet

I et lukket møte onsdag uttrykte medlemmer av FNs sikkerhetsråd bekymring for den alvorlige humanitære situasjonen. De understreket også at det er viktig å holde alle landets havner og flyplasser i drift.

Blokaden ble iverksatt etter at houthi-opprørere i Jemen avfyrte en ballistisk rakett mot Saudi-Arabia i forrige uke. Raketten ble skutt ned av Saudi-Arabia i nærheten av hovedstaden Riyadh.

Saudi-Arabia har anklaget Iran for å stå bak, noe Iran avviser. Det sjiamuslimske regimet støtter houthiene, men avviser at de har gitt opprørerne våpen.

Også USA har anklaget Iran for å ha gitt avanserte våpen til houthiene, som kontrollerer store deler av Jemen, også hovedstaden Sanaa.

Men houthiene insisterer på at de selv har bygget missilet, og at de avfyrte den som en reaksjon på de mange saudiledede flyangrepene som har tatt livet av mange sivile.

– Washington hjelper de aggressive styrkene, både politisk og militært, og har dyttet dem mot en farlig fallgruve, sier houthienes talsmann Muhammad Abdul Salam.

(©NTB)