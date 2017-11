Amnesty fordømmer egyptisk lovforslag som kriminaliserer homofili

NTB utenriks

– Dette svært diskriminerende lovforslaget vil være et stort tilbakeslag for menneskerettigheter og nok en spiker i kista for seksuelle rettigheter i Egypt, sier Najia Bounaim, nordafrikansk kampanjedirektør i Amnesty International.

Lovforslaget foreslår å innføre fengselsstraff på mellom ett og tre år for førstegangsforbrytere. Dersom man dømmes gjentatte ganger, risikerer man inntil fem års fengsel.

Homofili er enn så lenge ikke forbudt i Egypt, men det har ikke forhindret myndighetene fra å pågripe en rekke personer den siste tiden. Ifølge Amnesty har egyptiske myndigheter i mer enn en måned slått ned på LHBTI-personer i landet.

Myndighetene opplyser at 31 personer er pågrepet etter at det i starten i oktober ble heist et regnbueflagg under en konsert i Kairo. Antallet pågrepne er ifølge Amnesty nærmere 70.

