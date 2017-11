Zimbabwes sparkede visepresident vil utfordre Mugabe

NTB utenriks

Mnangagwa var en av 93 år gamle Mugabes fremste kandidater til å ta over som president når den gamle mannen en dag gir seg. Men for få dager siden fikk han sparken, et tydelig signal om at Mugabe ønsker å legge til rette for at kona Grace Mugabe skal overta makten.

– Partiet er ikke din og din kones private eiendom, sier Mnangagwa, som tilhører regjeringspartiet ZANU-PF, i en uttalelse onsdag. Han lover også at han en dag vil reise tilbake til Zimbabwe for å ta over ledelsen av partiet.

Samme dag som Mnangagwa flyktet til Sør-Afrika, talte Mugabe til tusenvis av tilhengere på en tilstelning i hovedstaden Harare. Mugabe anklaget Mnangagwa for å ha drevet intrigespill i forsøk på å overta makten helt siden han ble visepresident i 2014.

