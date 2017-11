NTB utenriks

De folkevalgte i Tyskland får nå frist til utgangen av 2018 med å endre lovene, slik at transkjønnede blir akseptert som et tredje kjønn fra fødselen av.

Tyskland ligger dermed an til å bli det første landet i Europa som gir folk anledning til verken å identifisere seg som hankjønn eller hunkjønn, men som et tredje kjønn.

Et stortingsflertall med Høyre, Frp, KrF og Senterpartiet sa tidligere i år nei til et forslag fra Ap om å utrede et tredje kjønn.

