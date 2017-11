Trump på kinesisk opera, mens handelsavtaler for milliarder ble signert av ministre

NTB utenriks

Avtalene oppgis å være verdt 9 milliarder dollar og omfatter områder som biovitenskap, flyindustri og fabrikkproduksjon. Kinas visestatsminister Wang Yang og USAs handelsminister Wilbur Ross var til stede under signeringen av de i alt 19 avtalene.

Blant annet har amerikanske Ford og den kinesiske bilprodusenten Zhengjiang Zotye Automobile undertegnet en samarbeidsavtale om å bygge elbiler i Kina. En annen avtale går ut på at selskapet Jingdong Fresh skal kjøpe amerikanske landbruksprodukter verdt 2 milliarder dollar de neste tre årene.

– Kun oppvarming

Ifølge visestatsminister Wang var seansen kun en «oppvarming» til torsdagens «show». Da skal Trump og kinesiske ledere signere enda flere avtaler.

Trump har lenge beskyldt Kina for å stjele amerikanske arbeidsplasser og har bedt kineserne om å redusere det store handelsoverskuddet som landet har når det gjelder handel med USA. Hvis investeringsavtalene som nå inngås mellom Kina og USA bidrar til å minske handelsgapet, vil det anses som en politisk seier for Trump hjemme i USA.

Få timer før Trump landet i Beijing, viste offisielle tall at Kinas handelsoverskudd i forhold til USA minket fra 28,1 milliarder dollar i september til 26,6 milliarder dollar i oktober.

Video av barnebarn

For Trump og USAs førstedame Melania startet det tre dager lange statsbesøket med en rundtur i Den forbudte by, Kinas tidligere keiserpalass, sammen med president Xi Jinping og hans kone Peng Liyuan. De to parene drakk te sammen, og Trump viste videoer av barnebarnet sitt mens hun synger sanger på mandarin og leser gamle kinesiske dikt.

Senere gikk alle fire for å se en kinesisk opera, hvorpå dagen ble avsluttet med en privat middag.

Trump skal torsdag delta på en velkomstseremoni i Folkets store hall i Beijing, samt møte representanter fra næringslivet.

Nord-Korea er et annet stort tema mellom Trump og Xi. Trump har tidligere bedt Kina om å utøve mer press mot det nordkoreanske regimet for å få landet til å oppgi sitt atomvåpenprogram.

I en tale i Sør-Koreas nasjonalforsamling tidligere onsdag ba Trump både Kina og Russland om å bryte all kontakt med regimet i Pyongyang.

