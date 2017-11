Spansk grunnlovsdomstol opphever katalansk uavhengighetserklæring

NTB utenriks

Erklæringen ble vedtatt 27. oktober av den nå avsatte regionforsamlingen i Barcelona.

Domstolen hadde i første omgang utsatt implementeringen av erklæringen mens den vurderte hvorvidt den var lovlig. Erklæringen ble vedtatt med 70 mot 10 stemmer, men avstemningen ble boikottet av opposisjonen. Regionforsamlingen har i alt 135 plasser.

Etter uavhengighetserklæringen ble selvstyret i Catalonia midlertidig satt til side, regionforsamlingen oppløst og den katalanske regjeringen avsatt.

Onsdagens kjennelse kom samtidig som det ble gjennomført en generalstreik i regionen nordøst i Spania.

I forbindelse med streiken samlet titusener av demonstranter seg i sentrum at Barcelona for å protestere mot fengslingen av en rekke katalanske politikere som nå er siktet for oppvigleri og opprør.

