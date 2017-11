Spanias utenriksminister: Vi vurderer å tillate folkeavstemninger om uavhengighet 

NTB utenriks

Men en eventuell grunnlovsendring blir ikke aktuelt før velgere i hele Spania har stemt over forslaget i en folkeavstemning, opplyser utenriksminister Alfonso Dastis til BBC onsdag.

– Vi har nedsatt en komité i nasjonalforsamlingen som vurderer muligheten for en lovendring som i større grad imøtekommer ønskene til deler av den katalanske befolkningen, sier Dastis.

– Vi erkjenner at det er en politisk situasjon som fortjener å bli sett på, men i alle tilfeller er det klart at avgjørelsen vil måtte tas av alle spanjoler, sier han videre.

Samme dag opphevet Spanias grunnlovsdomstol den katalanske uavhengighetserklæringen som ble vedtatt av den katalanske regionsforsamlingen 27. oktober.

Etter uavhengighetserklæringen ble selvstyret i Catalonia midlertidig satt til side, regionforsamlingen oppløst og den katalanske regjeringen avsatt.

Onsdagens kjennelse kom samtidig som katalansk fagbevegelse oppfordret til generalstreik i regionen nordøst i Spania. Den førte til stans i lokaltogtrafikken, samt sperring av flere veier.

I forbindelse med streiken samlet titusener av demonstranter seg i sentrum at Barcelona for å protestere mot fengslingen av en rekke katalanske politikere som nå er siktet for oppvigleri og opprør.

Den katalanske uavhengighetserklæringen ble vedtatt med 70 mot 10 stemmer, men avstemningen ble boikottet av opposisjonen. Regionforsamlingen har i alt 135 representanter.

