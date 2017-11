New Delhis skoler må holde stengt på grunn av smog

NTB utenriks

– Som følge av stadig dårlige luftkvalitet i New Delhi, kan vi ikke sette barnas helse på spill. Vi har gitt beskjed om at alle byens skoler skal holde stengt til søndag, opplyser en talsmann for helsemyndighetene i den indiske hovedstaden.

Det er rundt 6.000 offentlige og private skoler i New Delhi, og rundt 5 millioner skoleelever får nå noen ekstra fridager.

En tung, grå smog henger nå over byens om lag 20 millioner mennesker, og luftkvaliteten er nærmere 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig.

Eldre, hjertepasienter, personer med astma og gravide advares mot å oppholde seg utendørs.

