Kjørte flyktninger over Øresundsbroen – får mildere straff

NTB utenriks

– Det skjer en endring av praksis, sier høyesterettsdommer Mari Heidenborg.

Endringen innebærer at det ikke lenger må dreie seg om transportering av en slektning for at lovbruddet skal anses som mindre alvorlig. Det vil også havne i denne kategorien hvis menneskesmuglingen er gjort med et ideelt formål.

Ifølge Heidenborg er det imidlertid flere kriterier som skal være oppfylt: Det skal være snakk om én enkelt utlending, man skal ikke ha tatt betalt, og det skal ha vært en engangsforeteelse.

Mannen som nå har fått senket straffen, ble stanset ved Øresundsbroen etter at han og en annen mann hadde med seg to flyktninger i bilen. De ble tiltalt og dømt til tre måneders fengsel for menneskesmugling i lagmannsretten.

En av mennene valgte å anke til høyesterett, som onsdag ga beskjed om at dommen er endret til dagsbøter. Dagsbøter er en form for bot som legger til grunn lovbruddets alvorlighetsgrad og den dømtes inntekt og blir blant annet praktisert i Sverige og Danmark.

Siden 2015 har flere lignende saker vært oppe i tingretten og lagmannsretten i Sverige, og to av dem er blitt behandlet av høyesterett. I begge tilfeller har straffene blitt redusert fra fengsel til bøter.

(©NTB)