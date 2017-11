HRW: Lite bedring for voldtektsofre i India fem år etter gjengvoldtekt og drap på student

NTB utenriks

Fem år etter at studenten Jyoti Singh Pandey ble brutalt voldtatt og drept i forbindelse med at hun tok en minibuss med kjæresten, skorter det fortsatt på gjennomføringen av reformer som ble lovet, skriver menneskerettighetsorganisasjonen i en ny rapport.

Der går det fram at jenter og kvinner som er blitt utsatt for voldtekt og andre seksuelle overgrep, fortsatt blir ydmyket på politistasjoner og sykehus.

Politiet er ofte ikke villige til å registrere anmeldelsene, og ofre og vitner får lite beskyttelse.

– For fem år siden ba indere om en slutt på tausheten rundt seksualisert vold og krevde rettslige reformer etter at de ble sjokkert over brutaliteten under gjengvoldtekten i Delhi. I dag er lovene og politikken skjerpet, men det må gjøres mer for å sikre at politiet, leger og domstoler behandler de overlevende med verdighet, sier Meenakshi Ganguly, HRWs direktør i Sør-Asia.

Hun understreker at det å anmelde en voldtekt ikke bør føre til at «offerets mareritt» blir enda verre, og hun ber den indiske regjeringen gjøre mer for at både politiet, dommere og helsearbeidere blir mer følsomme overfor voldtektsofre.

Rapporten har fått navnet «Everyone Blames Me: Barriers to Justice and Support Services for Sexual Assault Survivors in India». Den er basert på feltstudier og en rekke intervjuer i fire indiske delstater, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh og Rajasthan, der antall rapporterte voldtekter er spesielt høyt, samt i storbyene New Delhi og Mumbai.

