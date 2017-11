Walisisk politiker funnet død etter anklager om uanstendig oppførsel

NTB utenriks

Carl Sargeant tilhørte Labour og var inntil nylig en del av regjeringen i Wales. I forrige uke ble han suspendert etter at politiet startet en etterforskning som følge av at flere kvinner anklaget ham for uanstendig seksuell oppførsel. Hva anklagene gikk ut på, er ikke kjent.

Sargeant selv uttalte fredag han var sjokkert over beskyldningene, og at han ønsket en uavhengig etterforskning slik at han kunne bli renvasket.

Sargeant, som var gift og tobarnsfar, ble funnet død i sitt eget hjem, skriver The Telegraph. Politiet har opplyst at de etterforsker dødsfallet, og at de vil komme med flere opplysninger senere.

Familien hans uttalte tirsdag at de finner ikke ord for den sorgen de føler etter dødsfallet. De beskriver ham som en elsket ektemann, far og venn, og som «limet som bandt familien sammen».

Labour-leder Jeremy Corbyn skriver på Twitter at han er dypt sjokkert over dødsfallet.

Sargeant var en av flere britiske politikere som har måttet gå av i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Kampanjen startet etter at en rekke kvinnelige skuespillere anklaget den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein for overgrep og seksuell trakassering.

