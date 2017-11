USA: – Bomber mindre i Syria fordi IS kollapser

NTB utenriks

Brigadegeneral Andrew Croft, som koordinerer koalisjonens luftangrep, sa tirsdag at antall angrep har falt kraftig.

850 bomber ble sluppet over Syria i oktober, ifølge Croft. Det var minst 60 prosent lavere enn gjennomsnittet tidligere i år.

– Det reflekterer det faktum at ISIS kollapser, sier Croft.

ISIS er en av flere forkortelser som brukes om den ytterliggående islamistgruppa som kaller seg Den islamske staten (IS).

– De kontrollerer bare rundt 4 eller 5 prosent av området de hadde opprinnelig. Så antallet mål har falt dramatisk, særlig den siste måneden, sier Croft.

I løpet av de siste året har IS gått på en rekke nederlag på slagmarken i Syria og Irak. Gruppa har mistet både storbyen Mosul i Irak og «IS-hovedstaden» Raqqa i Syria.

Kampene for å gjenerobre IS' områder har kostet mange sivile livet i begge landene. En lang rekke land, militsgrupper og opprørsfraksjoner har deltatt i kampene mot IS.

