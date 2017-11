Trump mener Texas-massakre kunne blitt verre med strengere våpenlover

NTB utenriks

26 personer ble drept og 20 såret da Devin Patrick Kelley åpnet ild under gudstjenesten i den lille baptistkirken i Sutherland Springs søndag.

Under en pressekonferanse i Sør-Korea tirsdag ble president Donald Trump spurt om han vil støtte «ekstrem sikkerhetsklarering» av personer som ønsker å kjøpe våpen.

– Hvis man gjorde det du foreslår, ville det ikke gjort noen forskjell for tre dager siden, og man ville kanskje ikke fått den svært modige personen som tilfeldigvis hadde et skytevåpen eller et gevær i skapet sitt, svarte Trump.

Trumps kommentar viser til Stephen Willeford, mannen som fulgte etter Kelley i bil og som ifølge amerikanske medier skjøt Kelley i beinet og overkroppen før Kelley tok sitt eget liv med et skudd i hodet.

Hvis det ikke var for at «den barmhjertige samaritan» hadde et skytevåpen, ville flere hundre mennesker ha dødd i tillegg til de 26 i kirken, mener Trump.

Våpeninstruktør for NRA

Willeford har jobbet som våpeninstruktør for National Rifle Association (NRA), en mektig lobbyorganisasjon for de liberale amerikanske våpenlovene. 55-åringen hentet fram geværet sitt fra et skap da han hørte skytingen i kirken like ved der han bor.

En nabo beskriver Willeford som «en ivrig våpensamler, en bra kar».

Ifølge myndighetene hadde 26 år gamle Kelley med seg ett gevær og to pistoler da han angrep baptistkirken og avfyrte minst 450 skudd. 26 mennesker i alderen 18 måneder til 77 år ble drept. I tillegg ble 20 personer såret. For ti av dem er tilstanden fortsatt kritisk.

En Ruger AR-556 rifle ble funnet på åstedet, mens pistolene – en Glock 9 millimeter og en Ruger .22-kaliber – ble funnet i Kelleys bil. Han hadde selv kjøpt alle tre våpnene og eide i tillegg et fjerde våpen. De var kjøpt inn i Texas og nabostaten Colorado mellom 2014 og 2017.

Dom ble ikke meldt inn

I 2012 dømte en militær domstol Kelley for familievold, og han ble senere avskjediget fra militæret i unåde. Han måtte sone ett år i fengsel for å ha overfalt og tatt kvelertak på ekskona. Han skal også ha slått sønnen hennes så kraftig at han ble påført kraniebrudd.

Med en voldsdom på rullebladet skulle han ikke ha bestått bakgrunnssjekken som gjøres av våpenkjøpere, men dommen ble aldri meldt inn til det føderale politiet FBI. Luftforsvarets stabssjef og ministeren med ansvar for våpengrenen har bedt om en gjennomgang av saken.

– Luftforsvaret skal også ha en grundig gjennomgang av sine databaser for å sikre at andre saker er korrekt rapportert inn, sier talskvinne Ann Stefanek.

Løp over gaten

Mannen som fulgte etter Kelley, forteller at han handlet uten å tenke så mye.

– Jeg hørte en rekke skudd i rask rekkefølge og visste at hvert av de skuddene var rettet mot noen, at det ikke var snakk om tilfeldig avfyrte skudd, sier Willeford i et TV-intervju. Etter å ha ladet geværet, løp han barbeint over gaten mot kirken.

– Han så meg, og jeg så ham. Jeg tok dekning bak en bil. Jeg vet at jeg traff ham. Han satte seg inn i bilen sin og skjøt flere skudd gjennom sidevinduet. Da vinduet gikk ned, skjøt jeg mot ham igjen, forklarer 55-åringen, som altså har vært instruktør i NRA. Da Kelley kjørte bort, stoppet Willeford en bil og fortalte hva som hadde skjedd. Sammen tok de opp jakten på Kelley.

– Han hoppet inn i bilen og sa «Han har nettopp skutt i kirken. Vi må stoppe ham», forteller sjåføren 27 år gamle Johnnie Langendorff.

