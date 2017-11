Syria vil behandle USA og Tyrkia som «invaderende land"

NTB utenriks

Bouthaina Shaaban uttalte seg om de to NATO-landenes rolle i Syria i et TV-intervju tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Både USA og Tyrkia befinner seg i Syria ulovlig, sa Shaaban. Han understreket også at Syrias regjering fortsatt vil ha tilbake kontrollen over IS' tidligere hovedsete Raqqa, som er blitt erobret av USA-støttede opprørere.

USA leder en koalisjon av land med luftstyrker i Syria som har gjennomført flere tusen bombeangrep mot IS. Den ytterliggående islamistgruppa har i løpet av året mistet det aller meste av området den tidligere kontrollerte i Syria og Irak.

