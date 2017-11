Stoltenberg hemmelighetsfull om framtidsplanene

NTB utenriks

Stoltenberg ble i 2014 valgt til generalsekretær i NATO for en periode på fire år.

Dagbladet skrev mandag at perioden hans etter alt å dømme vil bli forlenget med et femte år til 2019. Det ville Stoltenberg verken bekrefte eller avkrefte da han tirsdag møtte norsk presse i forkant av NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

– Det er 29 medlemsland som avgjør hvor lenge jeg blir sittende som generalsekretær i NATO. Jeg opplever det som en krevende, men samtidig meningsfull oppgave å lede NATO i en tid som byr på vanskelige sikkerhetspolitiske utfordringer. Mitt fokus er på å gjøre den jobben best mulig, sier Stoltenberg.

– Vil du stille deg til disposisjon hvis du blir spurt?

– Det er en dialog jeg må ha med de 29 medlemslandene, sier han.

Stoltenberg har imidlertid merket seg rokeringene som nå er i gang i Statistisk sentralbyrå, der Stoltenberg var ansatt før han gikk inn i politikken for fullt.

– Jeg har permisjon fra forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå, og jeg håper at min stilling fortsatt er der, sier Stoltenberg spøkefullt.

– Jeg er blitt fortalt at i tjenestemannsloven er det en bestemmelse som sier at hvis du har et politisk oppdrag, så har du permisjon, poengterer han.

