Pentagon: Ingen sivile ofre i amerikansk Afghanistan-angrep

Lokale myndigheter hevdet i helgen at titalls sivile var drept i luftangrep i distriktet Chahardara. Både anslagene og detaljene i påstandene varierte. Et medlem av provinsrådet sa søndag at 22 sivile var drept og ytterligere 40 såret.

De amerikanske styrkene i Afghanistan sier i en uttalelse tirsdag at «en rekke fiendtlige krigere» ble drept i angrepet, men sier deres egne, uavhengige granskning ikke ha funnet bevis for at sivile ble drept.

– Ingen sykehus eller klinikker i området har meldt at de har behandlet personer som er såret i en væpnet konflikt, heter det videre i uttalelsen.

USA har trappet opp luftangrepene etter at Donald Trump kunngjorde en ny strategi for innsatsen i Afghanistan. I de første ni månedene i år var antall sivile ofre for amerikanske og afghanske luftangrep 52 prosent høyere enn i fjor. Ifølge en FN-rapport ble 205 personer drept fra januar til september. 261 ble såret.

