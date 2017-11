Norsk næringsliv får drahjelp av kronprinsparet i Etiopia

NTB utenriks

– Vi har med oss hit til Addis en stor næringslivsdelegasjon som er ute etter å etablere nye samarbeidspartnere og se på nye muligheter i det etiopiske markedet, sa kronprins Haakon til pressen etter et besøk hos den etiopiske presidenten Malatu Teshome i presidentpalasset i Addis Abeba tirsdag morgen.

I den norske delegasjonen med 50 næringslivsledere er blant andre Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether. Under en seremoni i Addis Abeba, med kronprinsparet til stede, signerte han en kontrakt med den etiopiske ministeren for gruvevirksomhet, petroleum og naturgass, Ato Motuma Mekasa. Gjødselprodusenten Yara skal starte en kaliumgruve i Afar-regionen i den nordlige delen av Etiopia.

I talen sin trakk kronprinsen fram det gode forholdet mellom Norge og Etiopia:

– Vårt sterke bilaterale forhold er bygd på et langvarig vennskap mellom våre to land, sa kronprinsen.

I kong Olavs fotspor

Kongefamilien i Norge har i flere generasjoner hatt et nært forhold til Etiopia. Kronprins Haakon fortalte at kong Olav besøkte Etiopia for 51 år siden.

– Jeg er glad for å kunne følge i hans fotspor og lære mer om hvordan vårt gjensidige forhold har utviklet seg de siste tiårene, sa kronprins Haakon.

Også kronprinsesse Mette-Marit trakk fram det nære forholdet til Etiopia da hun holdt tale på et næringslivsseminar senere på dagen.

-Etiopia har en unik stilling i den norske kongefamilies historie. Kong Haakon utviklet et nært forhold til keiser Haile Selassie mens de begge var i eksil i Storbritannia under 2. verdenskrig, sa kronprinsessen.

Noen få år senere kom Haile Selassie på statsbesøk til Norge.

Økende interesse

Kronprinsparet er i Etiopia på oppdrag fra Utenriksdepartementet som melder at temaer for besøket er helse og utdanning, migrasjons- og flyktningsituasjonen og, ikke minst, næringsliv.

– Den deltakende norske næringslivsdelegasjonen viser den voksende interessen i Norge for å investere i Etiopia. Besøket vil gi norske selskaper en mulighet til å dele erfaringer og knytte kontakter med etiopisk næringsliv, og kanskje få nye samarbeidspartnere i ett av de mest lovende markedene i Afrika, sa kronprinsesse Mette-Marit i sin tale.

De to første dagene av besøke skal kronprinsparet tilbringe i hovedstaden Addis Abeba. Onsdag skal kronprinsparet delta på åpningen av etiopisk-norsk konferanse om helse og høyere utdanning. Deretter skal de ut i felten og lære mer om et prosjekt for bærekraftig arealforvaltning.

Torsdag reiser de fra hovedstaden Addis Abeba til en flyktningleir nord i landet. Der skal de blant annet møte ungdommer og barn og se hvilke tilbud de får og hvordan folk bor i leiren.

(©NTB)