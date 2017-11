Norge og EU nærmere enighet om bankinnskudd 

NTB utenriks

Finansministeren var tirsdag på besøk i Brussel. Der diskuterte hun innskuddsgarantien med EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

– Jeg må si jeg opplever at det er bevegelse. Jeg har håp om at vi kan finne en løsning i denne saken i overskuelig framtid, sier Jensen til NTB etter møtet.

Hun vil ikke avsløre hva slags løsning hun ser for seg, men sier det nå kommer positive signaler.

– Dette har veldig lenge vært en viktig sak for Norge. Det er viktig at vi nå opplever å bli lyttet til. Jeg tror på bevegelse, sier Jensen.

– Betyr det at det er EU som beveger seg, eller er det Norge som beveger seg?

– Det betyr iallfall at vi beveger oss mot en løsning.

Norge har bedre garanti

Norge og EU har kranglet om innskuddsgarantien siden 2008. Uenigheten bunner i at Norge i dag har en langt bedre innskuddsgaranti enn det EUs regler åpner for.

EU vedtok sin innskuddsgaranti i 2015. Den utgjør i dag en av hovedbjelkene i det nye og oppstrammede bankregelverket som EU har fått på plass i kjølvannet av finanskrisen.

Den norske garantien dekker innskudd på opptil 2 millioner kroner. I EU er grensa satt til 100.000 euro, altså under halvparten av det norske nivået.

Norge har presset på for romslige overgangsordninger, og det er dette Jensen nå mener hun har begynt å få gehør for. Ifølge henne viser EU-siden vilje til fleksibilitet.

Etterslep

Innskuddsgarantien inngår i en pakke med rundt 300 EU-rettsakter om finansielle tjenester som står i kø for å bli innlemmet i EØS-avtalen.

Etterslepet gjør at norske finansselskaper svever i et juridisk vakuum. Det gjelder spesielt når virksomheten krysser grensene, for eksempel når et norsk finansselskap har et datterselskap i EU.

– Dette etterslepet kan ikke vedvare. Vi må få opp farten, sier Jensen til NTB.

Det er mindre enn to måneder siden forrige gang hun og de andre EØS-landene møtte Dombrovskis for å forsøke å få fortgang i arbeidet.

– Det er økende forståelse for at vi må løse dette hurtig, og det settes inn mer ressurser fra begge sider, forsikrer Jensen.

(©NTB)