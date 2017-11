Medier: Kelley prøvde å smugle våpen inn i militærleir

NTB utenriks

Opplysningene kommer fram i en politirapport som avisa Washington Post og fjernsynsstasjonen KPRC-TV har fått tilgang til.

Her står det også at Devin Patrick Kelley hadde kommet med drapstrusler mot flere av sine overordnede på luftforsvarsbasen Holloman i New Mexico.

Etter å ha forsøkt å lure med seg våpen inn på basen, ble han plassert på en psykiatrisk institusjon. Han rømte derfra for en kort periode i 2012.

26 mennesker ble drept da Kelley åpnet ild i en kirke i Sutherland Springs i Texas søndag. Kelly rømte fra stedet og tok trolig sitt eget liv etter å ha blitt beskutt av en mann som bodde i nærheten av kirken.

