Kronprinsparet møtte Etiopias president

Kronprinsparet er på et tre dagers besøk i Etiopia, og de to ble tirsdag morgen tatt imot av president Malatu Teshome i presidentpalasset i Addis Abeba. På programmet tirsdag står også lunsjmøte med utvalgte representanter for ulike FN-organisasjoner som opererer i Etiopia. Tirsdag kveld er det bankett til ære for de kongelige, der både president Teshome og kronprins Haakon holder tale.

Kronprinsparet deltar på oppdrag fra Utenriksdepartementet, som melder at temaer for besøket er helse og utdanning, migrasjons- og flyktningsituasjonen og, ikke minst, næringsliv. Med på besøket er en norsk delegasjon med 50 næringslivsledere.

De to første dagene av besøket finner sted i hovedstaden Addis Abeba. Torsdag avsluttes besøket med besøk til flyktninger i Shire i nord. Der skal de blant annet møte ungdommer og barn og se hvilke tilbud de får og hvordan folk bor i leiren.

