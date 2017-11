Hariri besøker Emiratene

NTB utenriks

Omstendighetene rund Hariris avgang er fortsatt uklare, men Saudi-Arabia har forsikret om at de ikke la press på ham.

Et rykte ville ha det til at Hariri var satt i husarrest i Saudi-Arabia, men tirsdag ble det meldt at han var på vei til De forente arabiske emirater.

Emiratene har et nært forhold til Saudi-Arabia, og de to landene samarbeider tett, både i krigføringen mot Houthi-militsen i Jemen og om å støtte opprørsgrupper i Syria.

Hariris kontor i Beirut opplyser at han under besøket i Emiratene skal møte landets mektige kronprins, sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

