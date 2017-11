NTB utenriks

Fransk og sveitsisk politi aksjonerte i en felles operasjon mot en rekke adresser i de to landene tirsdag. De ti som ble pågrepet, er i alderen 18 til 65 år.

Etterforskningskilder i de to landene opplyser at de pågrepne er siktet for blant annet å tilhøre ekstremistgrupper og for å planlegge terrorhandlinger.

Politiet skal ifølge kildene ha kommet på sporet av de pågrepne da de kom over foruroligende uttalelser på en kryptert nettside.

