Etterforskerne strever med å få tilgang til Kelleys telefon

NTB utenriks

Det gjør etterforskningen vanskeligere, sa FBI-talsmann Christopher Combs på en pressekonferanse tirsdag.

Combs opplyser at Kelleys mobiltelefon er sendt til FBIs laboratorium utenfor Washington der teknologieksperter jobber med å kunne ta seg forbi krypteringen.

– Vi har så langt ikke klart å ta oss inn på den. Men jeg kan bekrefte at vi jobber så hardt vi kan for å få det til, sier han.

Politiet har ikke villet si hva slags mobiltelefon det dreier seg om og forklarer det med at de ikke ønsker at kriminelle skal få kunnskap om hva slags mobiler og hvilke krypteringer det er vanskeligst for politiet å få åpnet.

26 mennesker ble drept da Devin Kelley søndag åpnet ild utenfor og inne i en liten kirke i småbyen Sutherland Springs i Texas. Etter en kort biljakt ble Kelley funnet død i sin egen bil.

Ifølge politiet hadde han tatt sitt eget liv etter først å ha blitt såret av en mann som skjøt mot ham og forsøkte å kjøre etter ham.

Politiet har tidligere opplyst at Kelley hadde sendt en rekke truende tekstmeldinger til sin svigermor, og Kelley skal også ha snakket med sin far på mobilen mens han kjørte fra kirken.

(©NTB)