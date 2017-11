Boris Johnson til Iran etter klønete uttalelse som kan gi britisk-iransk kvinne strengere straff

NTB utenriks

Johnson ringte tirsdag til Irans utenriksminister Javid Zarif i et forsøk på å klargjøre en uttalelse han kom om den fengslede kvinnen i forrige uke.

Han ga også beskjed om at han reiser til Iran innen året er omme, og at han da håper å kunne besøke Nazanin Zaghari-Ratcliffe (38) i fengselet, opplyser en talsmann for det britiske utenriksdepartementet til Sky News.

Johnsons telefon til Teheran kommer etter at kvinnens britiske ektemann, Richard Ratcliffe, har bedt Johnson trekke tilbake uttalelsen om at kona hans var i Iran for å undervise journalister.

– Hun underviste etter hva jeg har forstått bare folk i journalistikk, sa Johnson under et møte i Parlamentets utenrikskomité.

Fire dager senere ble Zaghari-Ratcliffe innkalt til et nytt rettsmøte der Johnsons kommentar skal ha blitt omtalt som nye bevis i saken.

Besøkte besteforeldre

Zaghari-Ratcliffe, som er prosjektleder i hjelpeorganisasjonen Thomson Reuters Foundation, ble pågrepet i Iran i 2016. Hun er siden dømt til fem års fengsel, anklaget for forsøk på å ville styrte det iranske regimet. Selv har hun fastholdt at hun kun var i Iran for at hennes lille datter skulle møte sine iranske besteforeldre.

Iransk rettsvesen åpnet i utgangspunktet for at hun kunne bli løslatt allerede 23. november, men nå risikerer hun i stedet en ny rettssak og en dobbelt så streng dom, ifølge ektemannen.

– Uforsiktig snakk har en pris, og det har vært en masse uforsiktig snakk, sier Ratcliffe til BBC. Han krever at Johnson trekker tilbake uttalelsen sin i Underhuset.

Kritikk fra partifelle

Johnson får også skarp kritikk av andre politikere.

– I normale tider ville Boris Johnson ha fått sparken for lenge siden, sier Anna Soubry, tidligere minister i den konservative regjeringen.

Labour-parlamentarikeren Tulip Siddiq mener at Johnsons manglende grep om situasjonen er uakseptabel.

– En forsnakkelse er i min verden at du ved en feil banner foran barnet ditt, det er ikke å dømme en britisk statsborger til ytterligere fem års fengsel, sier hun.

Ifølge Johnsons talsmann erkjenner utenriksministeren at han kunne uttrykt seg klarere. Johnsons poeng var først og fremst å kritisere den iranske holdningen om at det er kriminelt å undervise journalister, framholder han.

Under telefonsamtalen med Johnson skal Zarif skal ha sagt at utviklingen i saken mot Zaghari-Ratcliffe ikke hadde noe å gjøre med Johnsons uttalelse.

