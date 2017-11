Barneskoler stengt i New Delhi på grunn av forurensing

NTB utenriks

Den indiske hovedstaden har 19 millioner innbyggere og regnes som en av verdens mest forurensede. Men forsøkene på å bekjempe forurensingen har så langt gitt få resultater.

Tirsdag morgen lå et tykt lag med helsefarlig smog over byen. Eksperter mener at luften er så helsefarlig at folk ikke bør gå utendørs såfremt det ikke er absolutt nødvendig.

Mens barneskolene ble stengt, ble alle utendørsaktiviteter for eldre elever avlyst.

– Delhi er blitt et gasskammer. Dette skjer hvert eneste år på denne tiden, sier førsteminister Arvind Kejriwal i storbyområdet Delhi

Advarslene om å ikke å gå utendørs gjelder spesielt eldre, hjertepasienter, personer med astma og gravide. Luftkvaliteten er så dårlig at det kan føre til akutt høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og plutselig død, advarer presidenten i Indian Medical Association, KK Aggarwal.

