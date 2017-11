Trump: Nord-Korea truer verdensfreden

NTB utenriks

Trump sa dette under et besøk i Japan mandag, der han understreket at han ikke utelukker bruk av militærmakt for å tvinge Nord-Koreas leder Kim Jong-un i kne.

– Noen sier at retorikken min er svært krass, men se hva som har skjedd med svak retorikk de siste 25 årene, sa Trump under en felles pressekonferanse med Japans statsminister Shinzo Abe.

Abe har også skjerpet retorikken mot Nord-Korea, vel vitende om at Japan er innenfor de nordkoreanske rakettenes rekkevidde. Han varslet mandag sanksjoner mot flere nordkoreanske ledere og slo fast at også Japan om nødvendig vurderer bruk av militærmakt mot landet.

Bortførte

Trump og Abe møtte mandag også slektninger av rundt 20 japanere som ble bortført av japanske agenter på 1970- og 80-tallet, angivelig for å undervis nordkoreanske agenter i japansk språk og kultur.

Blant dem som fikk møte USAs president, var foreldrene til Megumi Yokata. Hun ble bortført som 13-åring i 1977, og kidnappingen ble et symbol på fiendskapet mellom Tokyo og Pyongyang.

– Det er svært, svært triste historier vi har fått høre, sa Trump etter samtalen med dem.

Har innrømmet

Nord-Korea har tidligere innrømmet at 13 japanere ble bortført. Fem ble frigitt, mens de øvrige ifølge regimet i Pyongyang er døde, blant dem var Megumi Yokata.

I 2004 leverte Nord-Korea det de hevdet var Yokotas kremerte lik, men DNA-tester utført i Tokyo viste at dette ikke stemte. Foreldrene lever derfor fortsatt i håpet om at hun lever.

(©NTB)