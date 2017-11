Robert Mugabe sparket sin visepresident

NTB utenriks

– Mnangagwa er anklaget for «illojalitet» og er ikke lenger Zimbabwes visepresident, opplyser landets informasjonsminister Simon Khaya Moyo mandag.

Trekket fra Mugabe er en del av maktkampen om hvem som skal etterfølge den 93-årige Mugabe, en kamp som i hovedsak foregår mellom Mnangagwa og Mugabes kone Grace Mugabe.

Allerede på søndag truet Mugabe med å sparke Mnangagwa og anklaget han for å ville splitte landet, etter at Grace Mugabe ble buet på under en tale.

– Det er tydelig at hans opptreden ikke samsvarer med forventningene knyttet til en visepresident, sier Moyo.

Mnangagwa overtok som visepresident i 2014, etter at Joice Mujuru fikk sparken. Mujuru ble anklaget av Grace Mugabe for å ha planlagt et kupp.

