Kirkemassakren er den dødeligste masseskytingen i Texas' historie

26 personer ble drept da en mann i 20-årene åpnet ild mot folk som deltok på en søndagsgudstjeneste i Sutherland Springs søndag. Også den antatte gjerningsmannen er død.

Fortid i luftforsvaret

Amerikanske medier, blant annet CBS, melder at 26 år gamle Devin Patrick Kelley er mistenkt for å stå bak skytemassakren i baptistkirken i Texas søndag.

Politiet har ikke offentlig bekreftet mannens identitet, men to anonyme politikilder har identifisert gjerningsmannen som Kelley.

Kelley tjenestegjorde i det amerikanske luftforsvaret fra 2010 til 2014.

Amerikanske medier refererer også til en ubekreftet LinkedIn-konto som sier at 26-åringen tidligere har jobbet som hjelpelærer for en bibelskole i Kingsville i Texas.

Ifølge nyhetsbyrået AFP var mannen ikledd en skuddsikker vest og brukte en AR-15-rifle. Motivet bak skytingen er foreløpig ukjent.

Lokal innbygger fulgte etter gjerningsmannen

Gjerningsmannen parkerte på en bensinstasjon klokken 11.20 lokal tid. Han forlot bilen sin og gikk mot kirken, samtidig som han avfyrte skudd mot bygningen. Videre gikk han inn i kirken, hvor det pågikk en gudstjeneste, og fortsatte å skyte.

Et vitne AFP har pratet med sier at hun hørte minst 20 skudd avfyrt etter hverandre. Totalt ble 26 personer i alderen 5 til 72 år drept. 23 av dem ble drept i kirken, to ble funnet utenfor, og én døde på sykehuset. Rundt 20 personer skal være skadd.

Blant de døde er presten i menigheten, Frank Pomeroy, sin 14 år gamle datter, Annabelle Pomeroy.

– Vi har mistet vår 14 år gamle datter og mange venner i dag, skriver moren Sherri Pomeroy i en tekstmelding til nyhetsbyrået AFP.

Ekteparet Pomeroy var utenbys da skytingen fant sted.

– Står sammen i mørket

Massakren fredag går inn i historiebøkene som den dødeligste masseskytingen i Texas noensinne.

Over hundre personer samlet seg søndag kveld utenfor kirken, hvor de sørget og tente lys for ofrene. Der blant var Texas-guvernør Greg Abbott.

En av naboene til kirken, Mike Gonzales, forteller at han vanligvis ikke deltar på gudstjenester, men møtte opp for å vise sin støtte.

– Vi samler oss og ber for ofrene for å vise verden at nå, midt i mørket, er det lys, sa han.

Trump følger med fra Japan

USAs president Donald Trump, som for øyeblikket befinner seg i Japan, sier han fordømmer skytingen.

– Denne onde handlingen skjedde da ofrene og deres familier var i deres tilbedelsessted. Hjertene våre er knuste, sa presidenten etter hendelsen.

– Vi står sammen. Gjennom tristheten og tårene står vi sterke.

Også ekspresident Barack Obama har uttalt seg på Twitter.

– Vi sørger sammen med alle familiene i Sutherland Springs som er berørt av denne hathandlingen, og vi vil stå sammen med de overlevende mens de kommer seg, skriver han.

