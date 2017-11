Demokratene krangler videre

NTB utenriks

Hillary Clintons bitre tap til Donald Trump i presidentvalget er fortsatt gjenstand for hissig debatt blant demokratene.

Donna Brazile, som tok over som leder for Det demokratiske partiet i juli 2016, forteller i en ny bok at hun vurderte å bytte ut Hillary Clinton med Joe Biden mot slutten av valgkampen. Det skjedde etter at Clinton kollapset under en minnemarkering for 11. september-angrepene i New York.

Clinton opplyste i ettertid at hun led av lungebetennelse, mens Brazile skriver at hun var «blodfattig» og «luktet av fiasko».

Nå har partiet slikket sårene i ett år og for lengst begynt forberedelsene til neste års kongressvalg og til presidentvalget i november 2020.

Partiets nåværende leder Tom Perez medgir at det nå er mye snakk om valg, men kommer samtidig med krass kritikk av Brazile og kaller påstandene hennes om at Hillary skulle skiftes ut for «latterlige» og «grunnløse».

– Dra til helvete, jeg forteller min historie, lyder Braziles svar på kritikken.

Demokratene er nå splittet og misnøyen med partiledelsen er stor på grasrota. De hissigste kritikerne er å finne i Democracy for America, en gruppe bestående av demokrater på venstresida.

Analytikerne er enige i at Demokratene nå står foran viktige veivalg, og det samme er ledende politikere i partiet.

– Vi må gi grasrota mer makt oppi alt dette, sier partiets leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Demokratenes bruk av såkalte superdelegater, som sikret Hillary Clintons seier i nominasjonsprosessen, er et sentralt spørsmål.

(©NTB)