Dansk mann risikerer tre års fengsel for salg av 51.000 cannabissjokolader

Den 46 år gamle dansken er tiltalt sammen med sin kone og tre andre personer i tingretten i Holbæk på Sjælland i Danmark. Mannen har i tidligere rettsmøter forklart at han med sjokoladen, som inneholdt cannabisolje, ville hjelpe syke og smerteplagede. Han nekter dermed straffskyld.

46-åringen er tiltalt for salg og produksjon av narkotika, men mannens forsvarer Erbil Kaya sier at sjokoladen er karakterisert som legemiddel av det danske legemiddelverket. Kaya mener derfor at Nielsen kun kan straffes for å ha solgt legemidler uten nødvendig godkjenning.

92 kilo marihuana skal ha blitt brukt i produksjonen av sjokoladeknappene, og det skal ha blitt bestilt produkter for omtrent 2,7 millioner danske kroner fra Nielsens hjemmeside.

