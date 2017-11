Brudd i regjeringsforhandlingene på Island 

NTB utenriks

Det opplyser Katrin Jakobsdottir, leder av Venstrebevegelsen – de grønne, som i forrige uke fikk i oppdrag av president Gudni Johannesson å danne ny regjering.

Fredag begynte Jakobsdottir og partiet hennes forhandlinger med det sosialdemokratiske partiet, Piratpartet og sentrumspartiet Fremskrittspartiet, som ikke må forveksles med det norske Fremskrittspartiet.

De fire partiene fikk til sammen 32 av de 63 setene i Alltinget etter valget 28. oktober.

Jakobsdottir sier til den islandske kringkasteren RUV mandag at hun er skuffet over at regjeringsforhandlingene har brutt sammen etter bare få dager.

Ifølge avisen Morgunbladid var det Fremskrittspartiet, som ligner det norske Senterpartiet, som brøt forhandlingene ettersom partiet mener at flertallet til de fire partiene er for tynt til å kunne danne regjering. Ifølge avisen er partiet også skeptisk til å skulle gå i regjering med Piratpartiet.

Valget i oktober var det andre på ett år etter at statsminister Bjarni Benediktsson ble tvunget til å skrive ut nyvalg etter flere skandaleavsløringer.

