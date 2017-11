Saudi-Arabia: Ingen spesialbehandling for pågrepne prinser og statsråder

NTB utenriks

Styrtrike prins Al-Waleed bin Talal er den mest prominente av de pågrepne. Milliardæren er en av Midtøstens rikeste personer og har eierinteresser i en rekke vestlige selskaper, blant dem Apple, Twitter, Citigroup, Four Seasons, Lyft og Rupert Murdochs News Corporation via sitt selskap Kingdom Holding. Selskapets aksjekurs falt 9,9 prosent da nyheten om pågripelsen kom søndag.

– De mistenkte får tilgang på nøyaktig samme rettigheter og de får samme behandling som enhver annen saudiarabisk statsborger. En mistenkts posisjon eller status påvirker ikke noe, heter det i en uttalelse fra det saudiarabiske informasjonsdepartementet søndag ettermiddag.

49 pågrepne

Til sammen elleve prinser og 38 tidligere statsråder, høytstående embetsmenn og forretningsmenn var søndag pågrepet av politiet på flere femstjerners hoteller i hovedstaden Riyadh, i en antikorrupsjonsaksjon. Det opplyser en talsmann for myndighetene til AP.

En høytstående ansatt i King Holding sier til AP at prinsen var blant de pågrepne natt til søndag. Bin Talal er kjent både som investor og for å være blant de mer frittalende i den store saudiarabiske kongefamilien. Han har blant annet lenge snakket varmt om større rettigheter til kvinner.

Navn på de øvrige pågrepne er så langt ikke kunngjort.

Antikorrupsjon

Politiaksjonen natt til søndag fant sted på ordre fra Saudi-Arabias nye antikorrupsjonskomité som ledes av kronprins Mohammed bin Salman. Komiteen ble godkjent ved kongelig dekrét bare timer i forveien.

TV-kanalen Al Arabiya hevder at pågripelsene kommer som følge av at kommisjonen har åpnet etterforskning i eldre saker – blant annet flommen i byen Jeddah i 2009, som kostet 116 mennesker livet.

Ifølge Saudi-Arabias offisielle nyhetsbyrå SPA er kommisjonens mål «å sikre den offentlige økonomien, straffe korrupte og dem som utnytter sine stillinger».

– Uten sidestykke

– Bredden og omfanget av arrestasjonene ser ut til å være uten sidestykke i den moderne saudiarabiske historien, sier Saudi-kjenneren Kristian Ulrichsen ved Rice University til AFP.

I september ble over 20 mennesker, blant annet innflytelsesrike prester, arrestert av myndighetene. Analytikere hevder at flere av arrestasjonene var rettet mot folk i opposisjon mot kronprinsens utenrikspolitikk, som inkluderer boikotten av Qatar.

Siden Mohammed bin Salman ble utpekt til kronprins i juli, har det kommet flere reformer i landet. Flere hevder også at det er kronprinsen som står bak kong Salmans beslutning om å tillate saudiarabiske kvinner å kjøre bil.

Nye tider

Saudi-Arabias statsreligion er i dag en fundamentalistisk form for sunniislam, wahhabisme, der de islamske sharialovene praktiseres strengt. Utroskap og narkotikasmugling gir dødsstraff, og kvinner trenger fortsatt en mannlig formynder. Demokrati har ytterst dårlige kår i det autoritære kongedømmet.

Kronprins Mohammed bin Salman har varslet nye tider.

– Vi vender tilbake til det vi var tidligere – et land med moderat islam som er åpent for alle religioner og mot verden, sa Salman under en investeringskonferanse i Riyadh i oktober.

(©NTB)