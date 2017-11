Over 100 sivile kan ha blitt drept i terrorangrep i Syria

NTB utenriks

Ulike kilder oppgir ulike tall på drepte etter angrepet øst i Syria. Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som først meldte om angrepet lørdag kveld, opplyste formiddagen etter at minst 75 sivile syrere var drept. 140 mennesker ble såret, og flere barn er blant de drepte, ifølge SOHR, som slår fast at IS står bak angrepet.

Talsmann Mustafa Bali i den amerikanskstøttede opprørsalliansen SDF sier angrepet skjedde nær Conocos gasskraftverk utenfor byen Deir al-Zor. Ifølge ham ble over 100 syriske internflyktninger drept.

– Ventet ved SDF-sperring

Bombeangrepet skjedde ved en veisperring der syrere ventet på tillatelse til å komme inn i SDF-kontrollert område, ifølge Omar Abu Layla i den syriske aktivistgruppa DeirEzzor 24. Han sier titalls mennesker ble drept.

USA-støttede SDF kontrollerer en rekke olje- og gassfelt øst i Syria etter å ha erobret dem fra den ytterliggående islamistgruppa IS.

Søndag kveld hadde IS ennå ikke tatt på seg ansvaret for angrepet gjennom sine mediekanaler.

350.000 på flukt

Mange tusen sivile har vært nødt til å flykte for livet fra kampene i Deir al-Zor, mange av dem rett ut i ørkenen. Både SDF og syriske regjeringsstyrker kjemper mot IS på ulike fronter i provinsen Deir al-Zor. Regimet drev med russisk støtte IS ut av provinshovedstaden med samme navn for få dager siden.

Redd Barnas landdirektør i Syria, Sonia Khush, sier at omkring 350.000 mennesker har flyktet fra de seneste kampene i Deir al-Zor. Halvparten av dem er barn.

– Situasjonen i byen og området rundt har vært spesielt dyster med sivile som er fanget i kampene og for ofte havner i kryssilden, sier hun.

Ikke første gang

Lørdagens angrep skjedde på østbredden av elva Eufrat, der en ny gruppe internflyktninger akkurat hadde ankommet da angrepet skjedde, ifølge SOHR.

SOHR baserer sine opplysninger på et kildenettverk på bakken i Syria.

Det voldsomme angrepet lørdag viser at IS fortsatt er i stand til å utføre blodige angrep, skriver nyhetsbyrået AFP. Det på tross av at gruppa har mistet mesteparten av landområdene de i sin tid kontrollerte i Irak og Syria.

IS kontrollerer fortsatt nesten 40 prosent av den syriske ørkenprovinsen Deir al-Zor.

(©NTB)