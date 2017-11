Nesten 400 pågrepet under protest mot Putin i Moskva

NTB utenriks

De aller fleste av søndagens pågripelser skjedde i Moskva. Politiet opplyste tidligere søndag at 260 var pågrepet i hovedstaden. OVD-Info opplyser på ettermiddagen at tallet har steget til 346.

I tillegg er 13 pågrepet i St. Petersburg, ifølge organisasjonen, som fører oversikt over pågripelser av demonstranter i Russland.

Aktivistene var i ferd med å samle seg for å demonstrere like ved Kreml i sentrum av hovedstaden da de ble pågrepet. Demonstrantene omtales av politiet som tilhengere av en forbudt radikal opposisjonsgruppe kalt Artpodgotovka.

Gruppen ble i forrige uke erklært som ekstremistgruppe i en russisk domstol. Gruppens leder Vjatsjeslav Maltsev, som bor i eksil, har tatt til orde for en «folkerevolusjon» for å tvinge Putin fra makten.

Mange av de pågrepne bar på kniver, slåsshansker og pistoler som kan skyte gummikuler, ifølge det statlige nyhetsbyrået TASS.

AFP melder at politiet plukket opp demonstrantene én etter én i sentrum av Moskva.

Søndagens pågripelser skjer to dager etter at russisk etterretning meldte om pågripelser av noen av gruppens medlemmer. De er siktet for å ha planlagt å ta i bruk brannbomber mot offentlige bygninger.

