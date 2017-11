– Mange sivile drept i amerikanske luftangrep i Afghanistan

NTB utenriks

Angrepene var rettet mot tre landsbyer i Chahardara-distriktet i Kunduz-provinsen. Ifølge provinsrådsmedlem Saifullah Amiri ble 22 sivile drept.

– 40 sivile ble dessuten såret i angrepene, sa han søndag.

Ifølge Amiri ble angrepene utført mens lokalbefolkningen skulle hente likene av Taliban-opprørere som var blitt drept i tidligere luftangrep.

Anklagene om at sivile ble rammet blir imidlertid avvist av Javid Samim, en talsmann for de afghanske spesialstyrken i Kunduz. Spesialstyrkene pleier å få luftstøtte fra USA til å utføre angrep.

– Det var ingen sivile i disse landsbyene under angrepene og den påfølgende skuddvekslingen, sier han.

Ghulam Rabbani Rabbani og Mawlawi Khosh Mohammad Nasratyar, begge provinsrådsmedlemmer i Kunduz, sier de sivile som ble drept, var blitt tvunget av Taliban til å hente drepte Taliban-krigeres lik.

– Ifølge de tallene vi har, ble 14 sivile drept og 13 såret, sier Nasratyar.

De amerikanske styrkene i Afghanistan opplyser i en uttalelse at de er klare over beskyldningene om sivile ofre og at styrkene nå derfor «gransker fakta rundt denne hendelsen».

(©NTB)