USAs utsending ber Myanmar la rohingyaene vende hjem

– Myanmar er ansvarlig for å starte prosessen med og sørge for å tilby et trygt og sikkert område hvor folk kan frivillige vendte tilbake, sier Simon Henshaw, kontorsjef i USAs befolkning-, flyktning- og migrasjonsetat.

På en pressekonferanse i Bangladeshs hovedstad Dhaka sier han at USA kommer til å støtte rohingyaene som har flyktet til nabolandet fra forfølgelse i den myanmarske delstaten Rakhine.

Amerikaneren ba videre Aung San Suu Kyis regjering om å slippe pressen og internasjonale hjelpeorganisasjoner inn i Rakhine.

FN har kalt myanmarske sikkerhetsstyrkers behandling av den muslimske minoriteten for etnisk rensing. Bare siden august har over 600.000 flyktet fra hjemmene sine, og mange har fortalt om grusomme overgrep, massakrer og nedbrenning av hele landsbyer.

På tross av massiv internasjonal fordømmelse har masseflukten fortsatt. Senest fredag opplyste Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) at 4.000 flyktninger hadde krysset grensa de siste to døgnene.

Traumatiserte, sultne og livredde slo rohingyaene leir under åpen himmel i ingenmannslandet mellom Bangladesh og Myanmar, heter det i en uttalelse fra IOM.

Henshaw besøkte denne uka flyktningleirer for rohingyaer i distriktet Cox's Bazar. Han beskrev situasjonen i Myanmar som kompleks, men påpekte at rapportene om overgrep må etterforskes, og de ansvarlige må stilles til ansvar.

