Trump-rådgiver erkjenner russermøte

NTB utenriks

Innrømmelsen kom først under en lukket høring torsdag i etterretningskomiteen i Representantenes hus, skriver The New York Times.

Page, som var utenrikspolitisk rådgiver i Trumps valgkampstab, toner ned betydningen av møtene i Moskva i juli 2016.

– Jeg hilste kort på et par folk. Det var alt, sier han til avisa.

Overfor CNN bekrefter Page siden at en av dem han møtte i Moskva, var Russlands visestatsminister Arkadij Dvorkovitsj.

Epost

Page har tidligere benektet eller unnlatt å svare på spørsmål om hvorvidt han møtte russiske politikere. Kort tid etter reisen til Russland i 2016, sendte Page en epost til minst én av Trumps valgkamprådgiverne, skriver The New York Times.

Der beskrev han ifølge avisas kilde innholdet i samtalene han hadde hatt med representanter for den russiske regjeringen, folkevalgte og forretningsfolk i Moskva.

Page har tidligere blitt avhørt av FBI og har også møtt i storjuryen som er en del spesialetterforsker Robert Muellers gransking av anklagene om at Trumps stab samarbeidet med Russland.

Siktelser

I Kongressen pågår tre ulike granskinger av den påståtte kontakten mellom Russland og Trumps stab under valgkampen. Presidenten har selv benektet gang på gang at det foregikk noe samarbeid.

Siden presidentvalget i fjor har det kommet fram at en rekke andre Trump-medarbeidere møtte russiske tjenestemenn under valgkampen. Blant dem som først nektet for å ha hatt slik kontakt, er presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, Trumps svigersønn Jared Kushner og justisminister Jeff Sessions.

For en knapp uke siden ble det kjent at spesialetterforsker Mueller har siktet Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans forretningspartner for en rekke forhold. De anklages blant annet for sammensvergelse mot USA og for å ha opptrådt som lobbyister for den prorussiske tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, uten å registrere dette hos myndighetene. Manafort er plassert i husarrest og avviser anklagene.

(©NTB)