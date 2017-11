Redd Barna i Syria: Situasjonen i Øst-Ghouta forverres stadig

NTB utenriks

Opprørskontrollerte Øst-Ghouta har vært under beleiring og vedvarende angrep fra regjeringsstyrker siden krigen brøt ut, også etter at det ble forhandlet fram en avtale om å gjøre området til en såkalt demilitarisert sone.

FN opplyste mandag at de for første gang på over en måned hadde greid å frakte inn nødhjelp til innbyggerne i området.

Ifølge Redd Barna er det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å slippe til.

– Situasjonen i Syria er for mange verre enn noensinne. Barn i Øst-Ghouta er syke og sultne, samtidig som de holder på å gå helt tomme for mat og medisiner. Om ikke partene i konflikten umiddelbart tillater humanitær hjelp til områdene som er beleiret, vil barn som dør av underernæring, bli en daglig forekomst. Spesielt siden det går mot vinter, sier landdirektør i Redd Barna Sonia Khush.

FNs barnefond (UNICEF) har opplyst at tusenvis av barn sulter i Øst-Ghouta og betegnet situasjonen for 1.500 av dem som kritisk.

