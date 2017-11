Netflix bryter alle bånd med Spacey

NTB utenriks

Pressemeldingen fra Netflix kommer etter en rekke anklager om seksuell trakassering og overgrep gjort av den 58 år gamle skuespilleren.

Netflix har som følge av anklagene opplyst at de har stanset produksjonen av sjette sesong av TV-serien «House of Cards» hvor Spacey spiller hovedrollen. Natt til lørdag kom en pressemelding der selskapet bekrefter at de ikke vil ha noe med serien å gjøre, om Spacey fortsatt skal være involvert.

– Netflix vil ikke være involvert i en fremtidig produksjon av «House of Cards» som inkluderer Kevin Spacey. Vi vil fortsette å jobbe med MRC (produksjonsselskapet) for å evaluere vår strategi med serien. Vi har også besluttet at vi ikke vil gå videre med utgivelsen av filmen «Gore», som har Kevin Spacey i hovedrollen og som produsent, heter det i en uttalelse fra strømmetjenesten.

Ifølge The Wall Street Journal er det spilt inn to episoder av den sjette og siste sesongen av «House of Cards».

Britisk politi

Fredag ble det også klart at britisk politi etterforsker et påstått overgrep gjort i 2008. Politiet har ikke identifisert Spacey ved navn, men sier avdelingen for seksualforbrytelser etterforsker saken etter at den havnet hos politiet for to dager siden.

En rekke britiske medier melder at Hollywood-stjernen er gjenstand for denne etterforskningen i Storbritannia. Ifølge The Sun kommer den nye overgrepsanklagen fra en mann som var tidlig i 20-årene i 2008.

Politiet påpeker selv at de ikke identifiserer enkeltpersoner som etterforskes. På spørsmål om etterforskningen rettes mot Spacey, ba talsmannen om detaljer om hendelsen og sendte deretter pressemeldingen.

Anthony Rapp

«House of Cards»-stjernen Kevin Spacey jobbet som kunstnerisk leder ved teateret Old Vic i London i elleve år fram til 2015.

Skuespilleren Anthony Rapp, som for tiden er aktuell i TV-serien «Star Trek: Discovery», anklaget for en uke siden Spacey for seksuelle tilnærmelser i 1986. Da var Spacey 26 år og Rapp 14 år. Spacey har beklaget hendelsen, men sier at han ikke husker den angivelige episoden for over 30 år siden.

Denne uka sto også en annen skuespiller fram, mexicanske Roberto Cavazos, med anklager mot Spacey. Han beskrev to situasjoner der 58-åringen skal ha prøvd seg på en måte som «grenset til trakassering».

(©NTB)