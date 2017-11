Libanons statsminister går av

NTB utenriks

– Jeg kunngjør min fratredelse som statsminister, sa Hariri i en fjernsynssendt tale på den saudiarabiske kanalen Al Arabiya lørdag.

Han begrunner sin beslutning med Irans «grep» på Libanon og trusler på livet.

I talen langet Hariri ut mot Iran og den mektige libanesiske sjiamuslimske Hizbollah-militsen for å blande seg inn i arabiske anliggender.

– Irans hender i regionen skal kuttes over, sa Hariri som i sin tale viste til at Hizbollah er Irans forlengede arm, ikke bare er involvert i Libanon, men også i andre arabiske land».

Hariri er en 47 år gammel milliardær og sønn av tidligere statsminister Rafik Hariri. Rafik Hariri ble drept i et attentat i Beirut i 2005.

Nesten ett år som statsminister

Hans parti Framtidsbevegelsen, det liberale partiet som dominerer i den såkalte 14. mars-alliansen, fikk flertall i nasjonalforsamlingen ved siste valg.

Hariri fikk i november i fjor i oppdrag av president Michel Aoun å danne ny regjering. Hans regjering har bestått av 30 statsråder, blant dem en representant for Hizbollah-militsen. Hariris regjering har i det store og det hele klart å beskytte landet fra konsekvensene fra krigen i nabolandet Syria.

Saad Hariri, som er alliert med Saudi-Arabia, hadde statsministerposten også fra 2009 til 2011.

– Spent situasjon

Saudi-Arabia og Iran står på hver sin side både i Syria-krigen og i Jemen.

Det er ventet at Hariris fratredelse vil øke det politiske spenningsnivået i Libanon. Han sa i sin tale lørdag at atmosfæren i landet er spent og at den nå ligner på slik situasjonen var da hans far ble drept.

Libanons grunnlov slår fast at presidenten skal være kristen maronitt, at statsministeren må være sunnimuslim og at nasjonalforsamlingens president skal være sjiamuslim.