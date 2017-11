Jemenittisk rakett skutt ned ved Riyadh

NTB utenriks

Houthi-militsen i Saudi-Arabias naboland har overfor Al Jazeera og flere andre medier tatt på seg ansvaret for angrepet, som skal ha vært rettet mot den internasjonale flyplassen i utkanten av Riyadh.

Saudiarabiske medier melder at landets flyvåpen skjøt ned og ødela raketten uten at den gjorde noen skade. Deler av missilet landet i et ubebodd område nord for hovedstaden.

– Missilet hadde begrenset størrelse og medførte ingen skader eller ødeleggelser, melder den statlige saudiarabiske TV-kanalen Al-Ekhabriya.

Saudi-Arabia har siden 2015 ledet en militærallianse som har utført over 100.000 luftangrep mot Houthi-kontrollerte områder i Jemen.

Over 1.000 kilometer

Dette er første gang at en Houthi-rakett har vært så nær et befolket område i Saudi-Arabia, skriver nyhetsbyrået AP. Det er tilsynelatende også den mest langtrekkende raketten som er blitt skutt inn i Saudi-Arabia. Riyadh ligger rundt 1.000 kilometer nord for grensa til Jemen.

En saudiarabisk militærtalsmann fordømmer angrepet og sier raketten ble avfyrt «vilkårlig» mot et befolkningssentrum.

Saudi-Arabia har skutt ned en rekke raketter fra jemenittiske opprørere siden kongedømmet gikk til krig i det lutfattige nabolandet i mars 2015.

Over 10.000 mennesker er drept og over 3 millioner er drevet på flukt som følge av krigen i Jemen, som er på randen av en sultkatastrofe.

USA, som er en av Saudi-Arabias viktigste leverandører av militært utstyr, har gitt logistisk støtte til koalisjonen. Norge har solgt våpen og forsvarsmateriell til flere av landene i militæralliansen som kriger i Jemen.

«Hevn»

Nyhetstjenesten Al-Masira sier missilet som ble avfyrt lørdag kveld, var produsert i Jemen. Saudi-Arabia har tidligere anklaget sin regionale rival Iran for å trene og væpne Houthi-militsen. Iran avviser at de støtter opprørerne med materiell, men har gitt politisk støtte til den jemenittiske bevegelsen.

Houthi-talsmannen Ali al-Qahum sier til nyhetsbyrået DPA at raketten ble avfyrt som hevn.

– Vi har rett til å svare og bombardere med raketter dem som utfører daglige massakrer mot vårt folk, sier han.

Tidligere denne uka ble rundt 30 mennesker, blant dem flere barn, drept i et antatt saudiarabisk luftangrep mot et marked i det Houthi-kontrollerte Nord-Jemen.

(©NTB)