Jemenittisk milits sier de skjøt rakett mot Riyadh

NTB utenriks

Houthi-militsen i Saudi-Arabias naboland har overfor Al Jazeera tatt på seg ansvaret for angrepet. Saudiarabiske medier melder at landets flyvåpen skjøt ned og ødela raketten uten at den gjorde noen skade.

– Missilet hadde begrenset størrelse og medførte ingen skader eller ødeleggelser, melder den statlige saudiarabiske TV-kanalen Al-Ekhabriya.

En talsmann for opprørerne i Jemen hevder overfor Al Jazeera de skjøt en langdistanserakett som fløy over grensa og 500 kilometer inn i Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia har siden 2015 ledet en militærallianse som har utført over 100.000 luftangrep mot Houthi-kontrollerte områder i Jemen.

(©NTB)